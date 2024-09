Mehr als 50 Tote nach Explosion in Nigeria

Abuja. Im Norden Nigerias sind bei der Explosion eines Tanklasters mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Wie Behörden am Montag mitteilten, war der mit Benzin beladene Tanklaster am Sonntag im nördlichen Bundesstaat Niger mit einem Lastwagen zusammengestoßen und explodiert. Der Lkw transportierte den Angaben zufolge Passagiere und Rinder. Mindestens 52 Menschen starben. Der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde in Niger, Ibrahim Husseini, sagte, an dem Unfall seien noch zwei weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen: ein Kranwagen und ein Kleintransporter. Die Opfer seien direkt nach dem Unfall in einer Massenbestattung beigesetzt worden. Auch mehr als 50 Rinder seien verbrannt. (AFP/jW)