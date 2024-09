Tote nach israelischem Luftangriff auf Syrien

Damaskus. Bei israelischen Luftangriffen sind Berichten staatlicher Medien zufolge im Westen Syriens mindestens 16 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien sprach von 25 Toten, darunter fünf Zivilisten, und 32 weiteren Verletzten. Die Angriffe hätten am Sonntag abend begonnen und »einer Reihe von militärischen Einrichtungen in der Zentralregion« gegolten, so die syrische Nachrichtenagentur ­SANA. Syrien und der Iran verurteilten die Angriffe. (dpa/Reuters/jW)