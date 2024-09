Auch Madrid verbietet Leih-E-Roller

Britta Pedersen/dpa Ausnahmen bestätigen die Regel: ordentlich geparte E-Roller

Madrid. In der spanischen Hauptstadt sind Leih-Elektro-Tretroller ab Oktober verboten. »Die Sicherheit der Bewohner Madrids ist unsere Priorität«, erklärte Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida am Donnerstag auf X. Die drei Anbieter, die derzeit in Madrid aktiv seien, hätten »die Bedingungen zur Sicherheit der Fußgänger, insbesondere der älteren« nicht erfüllt, ergänzte der konservative Politiker. Die Anbieter Lime, Dott und Tier Mobility müssen nun alle ihre Roller aus der Stadt entfernen. Das Rathaus hatte die Unternehmen unter anderem kritisiert, weil sie keine Technik einsetzten, um zu verhindern, dass E-Scooter in verbotenen Gebieten fahren oder parken. Zudem verfügten sie nicht über ausreichende Unfallversicherungen. Etliche Städte haben Elektro-Tretroller bereits verbannt, unter anderem Paris, Montréal und Melbourne. Die Gründe sind überall ähnlich. Die Roller stehen oder liegen massenweise im Weg. Zudem gibt es hohe Unfallzahlen, etwa weil Fahrer rücksichtslos auf Gehwegen an Fußgängern vorbeizischen. (AFP/jW)