Niederlande rüsten auf

Marcin Bielecki/PAP/dpa Sollen mehr werden: Niederländische Panzer bei einer Übung im polnischen Drawsko Pomorskie (2017)

Amsterdam. Die neue Regierung in den Niederlanden kommt dem selbstgesteckten Ziel näher, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Rüstung auszugeben – wie es auch die Nato-Vorgaben vorsehen. In den kommenden Jahren würden sich die Investitionen in die Armee um über zehn Prozent erhöhen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Die Ausgaben werden demnach um 2,4 Milliarden Euro auf rund 24 Milliarden Euro erhöht. Angeschafft werden sollen Panzer, Kampfflugzeuge, Fregatten und Luftabwehrsysteme. Damit folgt die seit Mai amtierende rechtsgerichtete Regierung in Den Haag anderen europäischen Staaten wie Deutschland, die nach Beginn des Ukraine-Kriegs ihre Rüstungsausgaben deutlich erhöht haben. (Reuters/jW)