Israel: Verteidigungsminister fordert »ganze Stärke« des Militärs in Westbank

Abir Sultan Pool/Reuters Premier Benjamin Netanjahu (l.) und Yoav Gallant (r.) am Dienstag in Tel Aviv

Tel Aviv. Das israelische Militär muss aus Sicht von Israels Verteidigungsminister Joav Gallant seine »ganze Stärke« im besetzten Westjordanland einsetzen. »Angesichts des Wiederaufflammens des Terrorismus müssen wir die Terrororganisationen in ganz Judäa und Samaria ausrotten«, erklärte Gallant am Mittwoch vor Militärvertretern, wobei er die israelische Bezeichnung für das Westjordanland benutzte.

Die »Terrororganisationen« müssten »ausgelöscht« werden, es gebe keine andere Option, sagte Gallant und betonte, dafür müsse die »ganze Stärke« eingesetzt werden. »Im Wesentlichen mähen wir den Rasen, aber es wird die Zeit kommen, in der wir auch die Wurzeln ausreißen«, führte er aus. Weiter erklärte Gallant, er habe das Militär angewiesen, Luftangriffe »wo immer nötig« zu fliegen, um »eine Gefährdung der Soldaten zu vermeiden«.

Die israelische Armee geht hat vor einer Woche eine Offensive in der Westbank gestartet. Am 28. August flog sie gleichzeitig Angriffe auf Dschenin, Tubas und Tulkarem. So groß angelegte Angriffe waren bisher selten. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah sind bisher mindestens 30 Palästinenser getötet und 140 weitere verletzt worden. (AFP/jW)