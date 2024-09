Baerbock reist erneut nach Nahost

Karina Hessland/Reuters Annalena Baerbock am Freitag in Erfurt

Berlin. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ( Grüne) reist am Mittwoch abend erneut in den Nahen Osten. Dies teilte eine Sprecherin das Auswärtigen Amts in Berlin mit. Geplant sind demnach Stationen in Saudi-Arabien, Jordanien, Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Bei den Gesprächen gehe es »um die dramatische Lage in der Region«. Ziel sei angeblich nach wie vor die Herstellung einer Waffenruhe im Gazastreifen. Zudem müsse eine drohende Eskalation der Lage im Westjordanland verhindert werden. Es sei bereits die neunte Reise Baerbocks nach Israel und die elfte in die Region seit dem 07. Oktober 2023. Zuvor hatte die Außenministerin erklärt, dass »diejenigen Mitglieder der israelischen Regierung, die die Zweistaatenlösung in Wort und Tat infrage stellen«, langfristig die Sicherheit Israels gefährdeten. (Reuters/jW)