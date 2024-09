USA: Vier Tote bei Schießerei an Schule in Georgia

Julio-Cesar Chavez/REUTERS In den USA können Schusswaffen im Supermarkt erworben werden (3.8.2019, El Paso)

Atlanta. An einer Schule im US-Bundesstaat Georgia hat es am Mittwoch einen Schusswaffenvorfall gegeben. Laut CNN sind dabei mindestens vier Menschen getötet worden. Zusätzlich wurden bei der Schießerei an der Apalachee High School in Winder 30 weitere Menschen verletzt. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam, teilte das Büro des Sheriffs von Barrow County in einer Erklärung mit.

Live-Bilder aus dem Fernsehen zeigten mehrere Krankenwagen vor der High School.

CNN berichtete, dass ein Patient in einen Rettungshubschrauber geladen wurde, der an der Schule gelandet war. Die FBI-Außenstelle in Atlanta schickte Agenten zur High School, um die örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, sagte Jenna Sellitto, eine Sprecherin der Behörde.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat es in den USA Hunderte von Schießereien in Schulen und Colleges gegeben, wobei die tödlichste mit über 30 Todesopfern im Jahr 2007 an der Virginia Tech stattfand. Das Blutbad löste eine heftige Debatte über die US-amerikanischen Waffengesetze und den zweiten Zusatzartikel der Verfassung aus, in dem das Recht verankert ist, »Waffen zu behalten und zu tragen«. (AFP/Reuters/jW)