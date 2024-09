Prozess gegen US-Präsidentensohn Biden wegen Steuerhinterziehung beginnt

Craig Hudson/REUTERS US-Präsident Joe Biden mit Sohn Hunter bei der Democratic National Convention (DNC) (Chicago, 19.8.2024)

Los Angeles. Der Sohn von US-Präsident Joseph Biden muss sich von Donnerstag an vor der US-Justiz wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Der Prozess gegen den 54jährigen Hunter Biden beginnt in Los Angeles mit der Auswahl der Geschworenen. Zwischen 2016 und 2019 soll er rund 1,4 Millionen Dollar (1,26 Millionen Euro) an Steuern nicht gezahlt haben. Ihm werden in drei Fällen Straftaten und in sechs weiteren Fällen Vergehen zur Vermeidung von Steuerzahlungen vorgeworfen.

Hunter Biden befindet sich seit Jahren im Visier der US-Justiz, im Juni war der Präsidentensohn wegen illegalen Besitzes einer Schusswaffe schuldig gesprochen worden. Für Amtsinhaber Joseph Biden waren die juristischen Probleme seines Sohnes vor seinem Ausstieg aus dem Rennen um die Präsidentschaft der neuen Legislaturperiode eine Belastung. (AFP/jW)