Armando Franca/AP/dpa Mit steigenden Temperaturen und zunehmender Trockenheit durch die Erderwärmung verheeren immer mehr Waldbrände die Länder nicht nur Südeuropas (Alcabideche, 25.7.2023)

Lissabon. Beim Absturz eines Löschhubschraubers in den Fluss Douro im Norden Portugals sind zwei Einsatzkräfte ums Leben gekommen. Drei weitere Einsatzkräfte würden nach dem Unglück von Freitag noch vermisst, erklärten die Behörden. Der Pilot des Helikopters habe den Absturz überlebt. Die beiden Leichen seien im Wrack des Hubschraubers gefunden worden, das sich noch im Wasser befand, sagte der Regionalverantwortliche der Nationalen Schiffahrtsbehörde, Rui Silva Lampreia, vor Journalisten. »Wir suchen das gesamte Gebiet zu Land, zu Wasser und aus der Luft ab und versuchen, die drei Vermissten zu finden«, fügte er hinzu. Die Toten und die Vermissten gehören nach Angaben des Zivilschutzes einer Feuerwehreliteeinheit der Gendarmerie an. Der Pilot, ein Zivilist, sei nur leicht verletzt worden, sagte eine Gendarmeriesprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Der Helikopter war in der Mittagszeit im Gebiet von Lamego abgestürzt. Er befand sich gerade auf dem Rückflug von einem Feuer nahe der Gemeinde Baião. Über die Ursache des Absturzes ist bisher nichs bekannt. (AFP/jW)