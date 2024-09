Die brasilianische Musikerlegende Sérgio Mendes ist am 5. September im Alter von 83 Jahren in Los Angeles gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag nachmittag mit. Mendes war für seine Mischung aus Sambaklängen und Bossa-Nova-Rhythmen bekannt. Der Song »Mas que nada« wurde in seiner Interpretation ein Welthit. In den letzten Monaten habe Mendes an den Folgen einer Covid-Erkrankung gelitten, teilte die Familie mit. Mendes wurde am 11. Februar 1941 in Niterói im Bundesstaat Rio de Janeiro geboren. Er erhielt eine klassische Klavierausbildung und begann in den 50er Jahren seine Karriere in Musikkneipen. Er wurde zu einem der wichtigsten Vertreter des Samba-Jazz. (dpa/jW)