Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar ist beim 81. Filmfestival in Venedig (28.8.–7.9.2024 ) für seinen Drama »The Room Next Door« mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Der 74jährige nahm den Preis am Samstag abend entgegen. In dem Film verkörpert Tilda Swinton eine Frau mit Krebs im Endstadium, die eine alte Freundin (Julianne ­Moore) um den Gefallen bittet, sie im Moment ihres selbstgewählten Todes zu begleiten. Almodóvar nutzte die Auszeichnung für ein Plädoyer für das Recht auf Sterbehilfe. »Ich glaube, dieser Welt richtig und würdig Lebewohl zu sagen, ist ein Grundrecht jedes Menschen«, sagte er. Weitere Preise gingen an die australische Schauspielerin Nicole Kidman für ihre Rolle in »Babygirl« (beste Schauspielerin), den französischen Schauspieler Vincent Lindon für seinen Part in »Jouer avec le feu« (bester Schauspieler) sowie die italienische Regisseurin Maura Delpero, die für ihren Film »Vermiglio« den Großen Preis der Jury erhielt. (dpa/AFP/jW)