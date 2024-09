Italienischer Minister tritt zurück

Rom. Der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano ist am Freitag von seinem Amt zurückgetreten. Auf den Vorschlag von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ernannte Staatspräsident Sergio Mattarella den bisherigen Präsidenten der Stiftung MAXXI, Alessandro Giuli, zum Nachfolger. Er wurde noch am selben Tag im Präsidentenpalast vereidigt. Hintergrund des Rücktritts ist eine Affäre des 62jährigen Neapolitaners zu einer gut 20 Jahre jüngeren Influencerin. Sie hatte dem Minister öffentlich dafür gedankt, dass der sie zur Beraterin für große Events ernannt habe. Das Ministerium dementierte, Sangiuliano bestritt, auch nur einen einzigen Euro Staatsgeld an sie gezahlt zu haben. Nach mehreren Posts der Influencerin gab der Minister zu, eine Affäre mit der Frau gehabt zu haben. (dpa/jW)