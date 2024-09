Russen votieren in Regionalwahlen

Moskau. Am Sonntag waren Millionen Russen zum letzten Tag der Regionalwahlen an die Urnen gerufen. Rund 4.000 verschiedene Wahlen sind angesetzt, unter anderem Abstimmungen über den Stadtrat von Moskau und den Gouverneur von St. Petersburg. Die Urnengänge gelten als auch Stimmungstest auch nach mehr als zweieinhalb Jahren Ukraine-Krieg. Anfang August war die Ukraine erstmals mit Truppen auf russisches Gebiet im Raum Kursk vorgerückt und hatte damit den Druck auf Moskau deutlich erhöht. Aussagekräftige Ergebnisse der Wahlen werden am Montag erwartet. (dpa/jW)