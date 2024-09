BSW: Neue Landesverbände

Bochum/Magdeburg. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt Landesverbände gegründet. In Bochum wählten am Sonnabend 84 stimmberechtigte Mitglieder den ehemaligen Linke-Politiker Amid Rabieh und den Rechtsanwalt Jan Ristau an die Spitze des Landesverbandes. In Magdeburg wurden der Student John Lucas Dittrich und der Verwaltungsbeamte Thomas Schulze als Landesvorsitzende gewählt. Rund 40 Mitglieder waren vor Ort. Das BSW hatte nach eigenen Angaben im Juli insgesamt 650 Mitglieder. Landesverbände gab es bislang in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Berlin und im Saarland. (dpa/jW)