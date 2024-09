Schlechte Umfragewerte für Ampel

Berlin. Trotz schlechter Umfrageergebnisse und der jüngsten Wahldebakel hält Bundeskanzler Olaf Scholz an seiner Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025 fest. Er rechne »fest damit, dass die SPD und ich 2025 ein so starkes Mandat bekommen, dass wir auch die nächste Regierung anführen werden«, sagte der SPD-Politiker dem Tagesspiegel. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat einer neuen Umfrage zufolge zuletzt weiter an Zustimmung verloren. Die drei Parteien kommen demnach zusammen auf 29 Prozent. (dpa/jW)