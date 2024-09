Borrell besucht Ägypten und Libanon

Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will sich mit einer Reise im Nahen Osten für eine Waffenruhe im Gazakrieg einsetzen. Borrell wolle dafür am Montag in Kairo den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi treffen und auch den Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen besuchen, teilte der Auswärtige Dienst in Brüssel mit. Am Dienstag will Borrell Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti treffen und an einer Sitzung der Arabischen Liga teilnehmen. Auch in den Libanon will Borrell am Mittwoch und Donnerstag reisen. Borrell hat Israels Krieg im Gazastreifen mehrfach deutlich kritisiert. (dpa/jW)