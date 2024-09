Proteste gegen Sperrung von X in Brasilien

Brasília. In Brasilien haben Zehntausende Anhänger des rechten Expräsidenten Jair Bolsonaro am Sonnabend gegen die Sperrung des Onlinediensts X demonstriert. Die Kundgebung in der Wirtschaftsmetropole São Paulo fand am brasilianischen Unabhängigkeitstag als Gegenveranstaltung zu einer offiziellen Parade in der Hauptstadt Brasília mit dem linksgerichteten Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva statt. Die rund 45.000 Demonstranten forderten die Absetzung des Richters Alexandre de Moraes von Brasiliens Oberstem Gerichtshof. Moraes hatte vor einer Woche die landesweite Sperrung des Onlinedienstes X des US-Milliardärs Elon Musk verfügt. (AFP/jW)