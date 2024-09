Olympiateilnehmerin von Partner getötet

Nairobi. Vier Tage nachdem sie von ihrem Lebensgefährten angegriffen und in Brand gesetzt worden war, ist die ugandische Olympiateilnehmerin Rebecca Cheptegei ihren schweren Verletzungen erlegen. Nach Polizeiangaben hatte Cheptegeis Partner die 33jährige am Sonntag in ihrem Haus in Kenia mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Nur wenige Wochen zuvor hatte die Läuferin bei den Olympischen Spielen in Paris den 44. Platz im Marathon belegt. Durch den Angriff erlitt Cheptegei laut Medizinern Verbrennungen an 80 Prozent ihrer Hautfläche. Sie starb nach Angaben des behandelnden Krankenhauses in der Nacht zum Donnerstag nach multiplem Organversagen. (AFP/jW)