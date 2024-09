Russland: Warnung an USA wegen RT

Moskau. Als Reaktion gegen das Vorgehen der USA gegen den russischen staatlichen Sender RT wegen versuchter Einflussnahme auf den laufenden Präsidentschaftswahlkampf hat die Regierung in Moskau am Donnerstag mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Das US-Justizministerium hatte am Mittwoch unter anderem Anklage wegen Geldwäsche gegen zwei RT-Mitarbeiter erhoben. Das US-Finanz- und Außenministerium verhängte zudem Strafmaßnahmen gegen Sender und Chefredakteurin. Gleichentags berichtete AFP, Präsident Wladimir Putin habe gesagt, Kamala Harris im US-Wahlkampf unterstützen zu wollen. (AFP/Reuters/jW)