Vier Tote nach Schüssen an Schule in Georgia

Washington, D.C. Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia am Mittwoch haben die Ermittlungsbehörden einen 14jährigen als den mutmaßlichen Täter identifiziert. Der Jugendliche sei von einem Schulpolizisten gestellt und schließlich in Gewahrsam genommen worden. Bei der Attacke in der Stadt Winder waren mindestens vier Menschen getötet worden – es handelt sich der Polizei zufolge um zwei Schüler und zwei Lehrer. Neun weitere Personen wurden verletzt. Über das mögliche Motiv des Schützen machte die Polizei keine Angaben. (dpa/jW)