Außenministerin Baerbock besucht Riad

Riad. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Donnerstag vormittag auf der ersten Station ihrer Nahostreise in der saudiarabischen Hauptstadt Riad mit ihrem Amtskollegen Faisal bin Farhan zusammengekommen. Anschließend sollte die Ministerin nach Jordanien weiterreisen. Für Freitag stehen politische Gespräche in Israel und im Westjordanland auf der Agenda. Es ist Baerbocks elfte Reise in die Region seit Beginn des Gazakriegs im Oktober. Im Zentrum soll dem Ministerium zufolge die Bemühung um ein Abkommen über eine Waffenruhe sowie humanitäre Hilfe für die Menschen in dem Palästinensergebiet stehen. (AFP/jW)