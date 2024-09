Antirussisches Sondertribunal diskutiert

Vilnius. Bei einer Konferenz in Litauen haben Justizminister und Vertreter der Mitgliedstaaten des Europarats am Donnerstag Möglichkeiten erörtert, um Russland für den Ukraine-Krieg zur Verantwortung zu ziehen. Bei dem informellen Treffen in der Hauptstadt Vilnius ging es auch um die mögliche Einrichtung eines Sondergerichts. Die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejčinović Burić, dämpfte dabei die Hoffnungen auf eine schnelle Einrichtung eines Tribunals. Der Prozess hierzu brauche auch deshalb Zeit, weil das Tribunal auch ein Beispiel für die Zukunft setzen soll. (dpa/jW)