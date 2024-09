WHO: Antibiotika sicher herstellen

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erstmals Empfehlungen für die sichere Herstellung von Antibiotika verfasst. In Pharmafabriken gelangten oft zu viele aktive Substanzen ins Abwasser und die Umgebung. Das könnte die Ausbreitung von Bakterien fördern, die gegen Antibiotika resistent sind, erklärte die WHO. Wenn diese Bakterien Menschen befallen und Infektionen auslösen, gibt es dagegen kaum noch wirksame Mittel. (dpa/jW)