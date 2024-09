Atlanta. Der Golfweltranglistenerste und Olympiasieger Scottie Scheffler hat nun auch zum ersten Mal beim Saisonfinalturnier der PGA-Tour triumphiert. Der 28jährige US-Amerikaner siegte am Sonntag (Ortszeit) im East Lake Golf Club in Atlanta mit 264 Schlägen (30 Schläge unter Par) klar vor seinen Landsleuten Collin Morikawa (minus 26) und Sahith Theegala (minus 24). Scheffler kassierte für den Gewinn der Fedex-Cup-Wertung einen Bonus von 25 Millionen US-Dollar (22,6 Millionen Euro). Scheffler ist derzeit der Dominator der Golfszene. Neben dem Erfolg beim Tourfinale gewann er in dieser Saison bereits sechs Turniere auf der PGA-Tour – darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris gewann Scheffler die ­Goldmedaille. (dpa/jW)