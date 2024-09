Es läuft nicht für die Opera Australia in Sydney. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren sucht sie eine neue künstlerische Leitung. Am Freitag teilte das Haus mit, dass die Britin Jo Davies bereits nach neun Monaten ihr Amt niederlege. Der Schritt kam überraschend. Davies konnte sich nicht mit der Geschäftsführerin und dem Vorstand darüber einigen, wie sich künstlerischer Anspruch und kommerziellen Erfolg in Einklang bringen lassen. Dieser Herausforderung müssten sich Opernhäuser auf der ganzen Welt stellen, sagte Jo Davies dem australischen Sender ABC. Zuletzt hatte die Opera Australia umgerechnet fast fünf Millionen US-Dollar Verluste gemacht. Unter Davies’ Vorgänger waren es 2022 noch viereinhalb Millionen. (jW)