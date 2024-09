China ruft EU zur Zurückhaltung auf

Beijing. China ruft die EU im Streit um das Südchinesische Meer zur Zurückhaltung auf. »Die EU ist keine Partei in der Frage des Südchinesischen Meeres und hat kein Recht, mit dem Finger auf dieses Thema zu zeigen«, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Montag. Die Äußerung folgte auf eine Stellungnahme der EU zu einem Zwischenfall zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen am Wochenende, in der sie das chinesische Vorgehen verurteilt. China beansprucht einen Großteil des Südchinesischen Meeres für sich, was zu Spannungen mit anderen Anrainerstaaten führt, die von westlichen Ländern unterstützt werden. (Reuters/jW)