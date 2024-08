Moskau eröffnet Betrugsverfahren gegen Popow

Ekaterina Shtukina/Sputnik Russlands ehemaliger Vizeverteidigungsminister Pawel Popow (Moskau, 16.8.2022)

Moskau. Russland hat ein Betrugsverfahren gegen den früheren Vizeverteidigungsminister Pawel Popow eröffnet. Die staatliche Nachrichtenagentur RIA veröffentlichte am Donnerstag ein Video, in dem Popow in Handschellen einem Moskauer Gericht vorgeführt wird. Ob Popow in Haft bleibt, entscheidet das Gericht.

Das Verfahren reiht sich in mehrere weitere rund um Vertraute des früheren Verteidigungsministers Sergej Schoigu. Popow, der 2013 Vizeverteidigungsminister wurde, ist der dritte hochrangige Militär, der an der Errichtung eines militärischen Themenparks mit Panzern und anderen Waffen beteiligt war. Die staatliche Untersuchungsbehörde wirft ihm vor sich bei der Entwicklung eines »Patriotischen Parks« bereichert zu haben. Seit April sind mindestens ein Dutzend Behördenvertreter des Militärs und des Verteidigungsministeriums ins Visier von Korruptionsermittlungen geraten. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte seinen Verteidigungsminister Schoigu im Mai des Amtes enthoben. (Reuters/jW)