London. Das größte Wasserversorgungsunternehmen in Großbritannien, Thames Water mit 16 Millionen Kunden in London und Südengland, will seine Preise in den kommenden Jahren um mehr als 50 Prozent anheben. Von der Aufsichtsbehörde Ofwat verfügte Kosteneinsparungen seien »nicht tragbar«, teilte das Privatunternehmen am Mittwoch mit. Dies schrecke Investoren ab.

Thames Water ist stark verschuldet und steht außerdem in der Kritik, weil es »routinemäßig« Abwasser in Flüsse und ins Meer geleitet haben soll. Das Unternehmen steht seit Juli unter Aufsicht der Ofwat, die einen unabhängigen Prüfer einsetzte. Das Unternehmen gehört einem Konsortium, zu dem ein britischer und ein kanadischer Pensionsfonds gehören. Die britische Wasserversorgung war 1989 privatisiert worden.

Der Chef von Thames Water, Chris Weston, erklärte am Mittwoch, die höheren Wasserpreise werde das Unternehmen für Investitionen in seine Leitungen und Kläranlagen nutzen und für Verbesserungen für Haushalte und Umwelt. Die Kunden müssten nun dafür zahlen, dass jahrelang oberstes Ziel gewesen sei, die Preise niedrig zu halten. Weston kündigte auch einen verbesserten Sozialtarif an – davon würden mehr Haushalte als bislang profitieren.

Ofwat hatte allerdings bereits einen ersten Vorschlag von Thames Water, die Preise um 44 Prozent zu erhöhen, zurückgewiesen und Kosteneinsparungen gefordert.

Anfang August hatte die Behörde außerdem Strafzahlungen in Millionenhöhe für drei Wasserversorger angekündigt – darunter Thames Water. Die Unternehmen hätten jahrelang Abwässer nicht ordnungsgemäß entsorgt. Große Teile des Abwassersystems in Großbritannien stammen noch aus viktorianischer Zeit. (AFP/jW)