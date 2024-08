Polizeistreik: Topspiel Feyenoord gegen Ajax abgesagt

Olaf Kraak/ANP/dpa Pyro natürlich auch am Start: Ajax gegen Feyernoord (Amsterdam, 24.9.2023)

Rotterdam. Der für Sonntag angesetzte Fußball-Klassiker zwischen Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam in der niederländischen Eredivisie ist wegen eines angekündigten Polizeistreiks abgesagt worden. Die öffentliche Sicherheit könne »nicht garantiert« werden, sagte Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb. Das Spitzenspiel der Rivalen hätte um 14.30 Uhr angepfiffen werden sollen. Die Polizei hatte für Sonntag einen Streik angekündigt, um für eine bessere Regelung zum vorzeitigen Ruhestand zu kämpfen.

»Die Sicherheit der Spieler und des Publikums kann ohne Polizei nicht ausreichend gewährleistet werden«, sagte Aboutaleb in einem Statement an die Nachrichtenagentur AFP. Kritik kam vom niederländischen Fußballverband KNVB. Die Polizei nutze den Fußball »als Werkzeug«, teilte der Verband mit.

Die Traditionsklubs Feyenoord und Ajax sind seit Jahrzehnten Rivalen, immer wieder war es in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen. Dabei fielen Fans von Feyenoord regelmäßig durch antisemitische Fangesänge gegen den vermeintlich jüdischen Klub Ajax auf, insbesondere mit dem Schlachtruf »Hamas, Hamas! Joden aan het gas!« (Hamas, Hamas! Juden ins Gas!). Ajax-Fans ihrerseits sangen »Bomben auf Rotterdam«, nach der Melodie des Schlagers »Tulips from Amsterdam« und in Anspielung auf den Bombenagriff auf Rotterdam durch die deutsche Luftwaffe im Mai 1940. (AFP/jW)