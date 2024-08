Palästinensischer Präsident Abbas zu BRICS-Gipfel eingeladen

Thaer Ganaim/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Abbas wird am 13. August von Putin in Moskau empfangen

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen palästinensischen Amtskollegen Mahmud Abbas eingeladen, am kommenden BRICS-Gipfel teilzunehmen. Dies erklärte der palästinensische Botschafter in Russland, Abdel Hafiz Nofal, nach Angaben der Agentur TASS am Montag auf einer Pressekonferenz. Der Gipfel der 2006 gegründeten Staatenallianz findet im Oktober im russischen Kasan statt. Nofal fügte hinzu, es sei auch vereinbart worden, im Dezember in Moskau eine Sitzung der zwischenstaatlichen russisch-palästinensischen Wirtschaftskommission einzuberufen.

Zuvor hatte Abbas in einem Interview mit dem Ersten Stellvertretenden Generaldirektor von TASS, Mikhail Gusman, die Möglichkeit erwähnt, auf dem BRICS-Gipfel eine Sondersitzung abzuhalten, die ausschließlich Palästina gewidmet ist, damit alle teilnehmenden Länder ihre Meinung zu den aktuellen Ereignissen äußern können. Der Staatenallianz gehören neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seit Anfang des Jahres auch Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate an. (jW)