Volle Knäste: Britische Gerichte sollen Urteile aufschieben

Victoria Jones/PA/dpa

London. Wegen der drohenden Überfüllung der Gefängnisse ergreift die britische Justiz eine weitere Notmaßnahme. Amtsgerichte in England und Wales sollen möglichst solche Termine aufschieben, bei denen Menschen ins Gefängnis geschickt werden könnten. Das habe ein Richter angeordnet, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Die Gefängnisse arbeiten schon lange am Anschlag. Zur schwierigen Lage tragen auch die vergangenen rassistischen Krawalle bei. In mehreren britischen Städten war es zu schweren Ausschreitungen und Angriffen auf Polizisten gekommen. Die Polizei nahm mehr als 1.000 Personen fest. Etliche erhielten Gefängnisstrafen. (dpa/jW)