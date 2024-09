Dresden. Im Zuge einer Strukturreform erhält der Deutsche Leichtathletikverband eine neue Führung. Da an die Stelle des bisherigen Präsidiums ein Aufsichtsrat tritt, wird der DLV nicht mehr vom bisherigen Präsidenten Jürgen Kessing geführt. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde bei einer Mitgliederversammlung am Wochenende in Dresden Jochen Schweizer gewählt. Der 41jährige erhielt einer DLV-Mitteilung zufolge 165 von 168 Stimmen. Die Wahl muss noch offiziell registriert werden. Kessing hatte bereits angekündigt, aufgrund zahlreicher anderer Verpflichtungen nicht für den Posten als Chef des Aufsichtsrates anzutreten, der künftig mit dem DLV-Vorstand die Geschäfte des Verbandes führt. Der 67 Jahre alte Kommunalpolitiker, der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen ist, führte den DLV seit 2017 als Präsident und bleibt Mitglied im Council des Europäischen Leichtathletikverbandes. (dpa/jW)