Mexiko: Richter stoppt Parlamentsdebatte

Mexiko-Stadt. Ein Richter hat das Unterhaus des mexikanischen Kongresses angewiesen, eine von der regierenden Morena-Partei geplante Justizreform nicht zu diskutieren. Dies geht aus einem von Reuters am Sonnabend eingesehenen Rechtsdokument hervor. Die Justizreform sollte in der ersten Septemberwoche von den Gesetzgebern behandelt werden. Die sozialdemokratische Morena will alle Richter des Obersten Gerichtshofs im Juni 2025 durch eine Volksabstimmung wählen lassen. Die Pläne haben zu Spannungen mit den USA geführt und laut Reuters auf den globalen Finanzmärkten Besorgnis ausgelöst.(Reuters/jW)