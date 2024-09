Jerewan schlägt Baku Friedensvertrag vor

Jerewan. Armenien hat Aserbaidschan einen neuen Friedensvertrag vorgeschlagen, dessen einzelne Punkte in laufenden Verhandlungen diskutiert worden seien. Das sagte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan am Sonnabend. Aserbaidschan und Armenien haben in der Vergangenheit mehrfach Krieg um die Enklave Bergkarabach geführt. Im vergangenen Jahr hat Aserbaidschan das Gebiet vollständig besetzt, die armenischen Einwohner sind geflohen. Nun schlägt Paschinjan ein direktes Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew vor, um die Friedensgespräche weiterzubringen. (Xinhua/jW)