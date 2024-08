Ganz-MÁVAG übernimmt Zughersteller Talgo nicht

Madrid. Nach dem Veto der spanischen Regierung hat das ungarische Konsortium Ganz-MÁVAG Europe sein Übernahmeangebot für den Zughersteller Talgo zurückgezogen. Die Ungarn kündigten den Schritt am Freitag in einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht an. Darin wirft Ganz-MÁVAG Madrid vor, seinen »legitimen Interessen schweren Schaden« zugefügt zu haben. Das Unternehmen kündigte zudem rechtliche Schritte an. Die Regierung hatte am Dienstag entschieden, »direkte ausländische Investitionen« in das Unternehmen Talgo zu verbieten. (AFP/jW)