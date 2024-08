Afghanistan: Boykott von UN- Mission

Kabul. Die sogenannte Moralpolizei der Taliban-Regierung will eigenen Angaben zufolge nicht mit der Unterstützungsmission der UNO in Afghanistan (­UNAMA) kooperieren. Aufgrund der »fortgesetzten Propaganda« werde man »ab sofort keine Unterstützung für oder Zusammenarbeit mit der UNAMA leisten, die als gegnerische Seite betrachtet wird«, erklärte die zuständige Behörde am Donnerstag abend über einen Onlinedienst. Kurz zuvor hatte die UNAMA vor möglichen Auswirkungen eines jüngst verabschiedeten neuen »Tugendgesetzes« gewarnt, das Frauenrechte weiter beschneidet. (AFP/jW)