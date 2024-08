Ukraine: Erster F-16 abgestürzt

Kiew. Einer der gerade erst in den Dienst der Ukraine gestellten F-16-Kampfjets ist abgestürzt. Der Pilot sei ums Leben gekommen, wie Agenturen am Donnerstag abend unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab mitteilten. Zu dem Absturz sei es am Montag während der Abwehr des russischen Großangriffs gekommen. Das ukrainische Portal Strana meldete am Freitag, der Jet sei von einer »Patriot«-Rakete aus US-Produktion getroffen worden. Es ist das erste Mal, dass der Verlust eines der zuvor lange in der Ukraine erwarteten Flugzeuge aus den USA bekanntgegeben wird. (Reuters/jW)