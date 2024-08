USA: Harris umreißt ihre Positionen

Washington. In ihrem ersten TV-Interview seit ihrer Nominierung als Kandidatin der US-Demokraten hat Kamala Harris die Erfolge der Regierung von Präsident Joseph Biden verteidigt und für einen politischen Neuanfang geworben. »Was das amerikanische Volk meiner Meinung nach verdient, sind ein neuer Weg nach vorn und eine Abkehr vom letzten Jahrzehnt«, sagte die Vizepräsidentin am Donnerstag abend (Ortszeit) auf CNN. Dabei kündigte sie eine härtere Linie in Sachen Migration an. Auch wolle sie Israel – auch mit Waffen – weiter »bedingungslos unterstützen« und die Förderung von Frackinggas »nicht verbieten«, wie sie es im Wahlkampf 2019 noch versprochen hatte. (dpa/jW)