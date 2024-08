Hinrichtung in den USA nach 30 Jahren

Miami. 30 Jahre nach dem Mord an einem Studenten und der Vergewaltigung von dessen Schwester ist ein 57jähriger am Donnerstag abend durch eine Giftspritze im Gefängnis von Raiford im US-Bundesstaat Florida per Giftspritze exekutiert worden, wie AFP am Freitag meldete. Der Supreme Court hatte zuvor einen Antrag des unter Parkinson leidenden Loran Cole auf Aussetzung der Todesstrafe aus Gesundheitsgründen­ ­abgelehnt. In den USA sind dieses Jahr bisher 13 Menschen hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist in 23 von 50 Bundesstaaten abgeschafft, sechs weitere haben die Vollstreckung dauerhaft ausgesetzt. (AFP/jW)