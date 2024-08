Nottingham. Der italienische Nationalspieler Sandro Tonali hat 308 Tage nach seiner Sperre wegen illegaler Wetten sein Comeback gegeben. Tonali (24) kam im englischen Ligapokal für seinen Club Newcastle United bei Nottingham Forest zum Einsatz. Tonali war im Oktober des vergangenen Jahres wegen seiner Verwicklung in den Wettskandal des italienischen Fußballs für zehn Monate gesperrt worden. Dadurch verpasste der defensive Mittelfeldspieler auch die Europameisterschaft in Deutschland. Tonali hatte zugegeben, in seiner Zeit bei der AC Mailand auch auf Spiele der eigenen Mannschaft gewettet zu haben. Er war im vergangenen Sommer für mehr als 63 Millionen Euro nach England gewechselt. (dpa/jW)