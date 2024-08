Israels Opposition war vor Hamas gewarnt

Tel Aviv. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war nach Darstellung von Oppositionsführer Jair Lapid vor dem 7. Oktober vergangenen Jahres über die Gefährlichkeit der Hamas informiert. »Die Regierung war über die Absichten der Hamas im Bilde«, sagte Lapid am Donnerstag vor Journalisten. »Es war klar, was sie wollen.« Der Vorsitzende der Zukunftspartei sagte, er weise wiederholte Behauptungen der Regierung zurück, »dass die politische Spitze sich irgendwie dessen nicht bewusst war«. Er habe selbst in seiner Zeit als Regierungschef entsprechendes Geheimdienstmaterial gesehen, und dieses hätten »natürlich« auch sein Nachfolger Netanjahu und dessen Minister bekommen, sagte Lapid. (dpa/jW)