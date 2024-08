Türkeis Außenminister besucht EU-Treffen

Ankara. Die Türkei will ihr angespanntes Verhältnis zur Europäischen Union verbessern. Hakan Fidan wollte einem Insider zufolge am Donnerstag als erster türkischer Chefdiplomat seit fünf Jahren wieder an einem EU-Außenministertreffen teilnehmen. Die Bemühungen der Türkei, Teil der EU zu werden, liegen seit vielen Jahren auf Eis – unter anderem wegen EU-Kritik an der Menschenrechtslage und zahlreicher Meinungsverschiedenheiten mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Vor allem das EU-Mitglied Griechenland und die Türkei liegen immer wieder im Clinch. Seit 2021 hat sich die Lage etwas entspannt, zumal die EU die Türkei als wichtigen Partner in Migrationsfragen und innerhalb der NATO braucht. (Reuters/jW)