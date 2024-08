Pakistan: Armeeoffizier entführt

Islamabad. In Pakistan haben bewaffnete Angreifer nahe der afghanischen Grenze einen hochrangigen Armeeoffizier und seine zwei Brüder während einer Trauerzeremonie in einer Moschee entführt. Das erfuhr dpa am Donnerstag aus Kreisen des Geheimdienstes. Die Tat habe sich bereits am Mittwoch im Distrikt Dera Ismail Khan, einer ehemaligen Hochburg der pakistanischen Taliban, in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ereignet. Zu der Entführung sei es gekommen, als die Opfer ihren toten Vater betrauerten. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt. Erst diese Woche hatten Angreifer in der Provinz Baluchistan mehr als 50 Menschen getötet. In Pakistan sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv. (dpa/jW)