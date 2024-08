Serbien: Frankreichs Präsident zu Besuch

Belgrad. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sollte am Donnerstag nach Belgrad reisen, um die Beziehungen zu Serbien zu stärken und das Land näher an die EU heranzuführen. In einem Gastbeitrag in der serbischen Tageszeitung Politika schrieb Macron aus diesem Anlass, Belgrad könne seine Unabhängigkeit »nur unter EU-Schirmherrschaft« bewahren. Es sei eine Illusion, dass Serbien seinen eigenen Weg »im ewigen Spiel des Gleichgewichts zwischen den Mächten« suchen könne. Bei dem Besuch wollte Macron zum zweiten Mal in diesem Jahr mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić zusammentreffen. Dabei möchte er auch einen milliardenschweren Kampfjetdeal unter Dach und Fach bringen. (Reuters/jW)