Israel untersucht Schüsse auf Hilfskonvoi

Tel Aviv. Israels Armee untersucht Vorwürfe, ein UN-Fahrzeug in Gaza beschossen zu haben. Einem UN-Bericht zufolge war der Wagen in einem humanitären Korridor unterwegs, als er von Schüssen getroffen wurde. »Der Vorfall wird untersucht«, teilte das Militär am Donnerstag mit. Die UNO hatte nach dem Vorfall von Dienstag Aufklärung gefordert. Das deutlich gekennzeichnete humanitäre UN-Fahrzeug sei Teil eines Konvois gewesen, dessen Fahrt mit der israelischen Armee koordiniert worden sei. Es sei laut UNO zehnmal von israelischen Schützen beschossen worden, (dpa/jW)