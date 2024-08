Paris. Die Paralympischen Spiele in Paris spielen im TV-Programm eine größere Rolle als die vorausgegangenen Turniere. Insgesamt mehr als 60 Stunden werden die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF aus der französischen Hauptstadt live senden. Am 4. und 6. September wird es zudem zwei ARD-Übertragungen zur Primetime ab 20.15 Uhr geben. Die gesellschaftliche Bedeutung des paralympischen Turniers ist den letzten Jahren stetig gewachsen. Insgesamt kämpfen in Paris 4.400 Athleten aus 182 Nationen in 549 Wettkämpfen um Gold, Silber und Bronze. (dpa/jW)