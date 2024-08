New York. Der britische Tennisprofi Daniel Evans hat mit seinem Sieg in der ersten Runde der US-Open 2024 einen Turnierrekord aufgestellt. Nach 5 Stunden und 35 Minuten besiegte er Karen Chatschanow aus Russland mit 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Die beiden absolvierten damit das längste Match in der Geschichte des US-Turniers (seit Einführung des Tiebreaks). Bislang wurde die Bestmarke von Stefan Edberg und Michael Chang gehalten, deren Halbfinalbegegnung bei der Ausgabe 1992 5 Stunden und 26 Minuten gedauert hatte. (dpa/jW)