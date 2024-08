Chorzów. Nur 20 Tage nach Olympiagold mit Weltrekord hat Stabhochspringer Armand Duplantis erneut seine Bestmarke gesteigert. Der 24 Jahre alte Schwede überquerte in Chorzów 6,26 Meter und sprang damit einen Zentimeter höher als am 5. August im Stade de France bei Paris. Duplantis gelang beim Diamond League Meeting in Polen sein insgesamt zehnter Weltrekord und schon der dritte in dieser Saison. Zuvor hatte der Norweger Jakob Ingebrigtsen den Weltrekord über die nicht olympischen 3.000 Meter verbessert. (dpa/jW)