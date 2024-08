Berlin bekommt Mitte September ein neues Festival für Serien. Zwischen dem 16. und 18. September will das »Seriesly Berlin« sechs internationale Produktionen noch vor ihrer deutschen TV- oder Streaming­premiere zeigen. Eröffnet wird das Festival laut Angaben der Veranstalter mit der schwarzhumorigen Streamingserie »Der Upir« mit Rocko Schamoni (»Studio Braun«) und Fahri Yardım (»Jerks«). Die beiden Hauptdarsteller der Vampircomedy für die Plattform Joyn werden zu der Premiere am 16. September in der Hauptstadt erwartet. Auf dem Programm steht daneben unter anderem die Europapremiere der US-amerikanischen Serie »Penelope«, die im September in den USA bei Netflix starten soll. Neben den Screenings lädt das Festival die Branche mit Panels und Vorträgen zum Austausch ein. (dpa/jW)