Ostlibysche Regierung ordnet Ölstopp an

Benghasi. Die Regierung im Osten Libyens hat einen Stopp der Ölproduktion und der Exporte des Rohstoffs angeordnet, die den größten Teil der Staatseinnahmen ausmachen. Der Schritt sei ein Protest gegen die Entscheidung der verfeindeten Regierung im Westen, den Gouverneur der Zentralbank zu ersetzen, hieß es. Der in Benghasi regierende Premier Osama Hammad erklärte, mit dem Produktions- und Exportstopp solle verhindert werden, dass die Einnahmen aus dem Ölgeschäft in die falschen Hände fielen – nämlich in die der international gestützten Regierung in Tripolis. Die staatliche Ölgesellschaft NOC äußerte sich zunächst nicht zu der Ankündigung. (dpa/jW)